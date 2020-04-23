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Вайсфельд: как можно оценивать работу Гатиятулина в СКА? Мы не знаем, что он там делал

Вайсфельд: как можно оценивать работу Гатиятулина в СКА? Мы не знаем, что он там делал
Хоккей / КХЛ 0

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о работе Анвара Гатиятулина в тренерском штабе петербургского СКА. Напомним, ранее стало известно, что специалист может вернуться на пост главного тренера челябинского «Трактора».

«Как мы можем оценить, получилось у Гатиятулина в СКА или нет? Мы же не знаем, что он там делал. В «Тракторе» он работал хорошо, а в СКА его могут оценить только коллеги. Возможно, его действительно отодвинули, потому что он им объявил, что он дорабатывает до конца сезона — и всё. Причины могут быть самые разнообразные», — приводит слова Вайсфельда «Реальное время».

Последние два сезона Гатиятулин работал в тренерском штабе СКА и сборной России. На чемпионате мира 2019 года национальная команда стала бронзовым призёром. В сезоне-2018/2019 СКА завоевал бронзовые медали чемпионата России.

Источник: главным тренером «Трактора» станет Гатиятулин, контракт — на три сезона
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