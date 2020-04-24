Защитник Мамкин остаётся в «Автомобилисте», контракт заключён на два сезона

«Автомобилист» заключил новый контракт с защитником Михаилом Мамкиным, сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

Михаил пополнил состав «Автомобилиста» два года назад. За это время он сыграл 113 матчей, набрав 19 (2+17) очков при показателе полезности «+14».



Михаил родился 7 августа 1990 года в Москве и является воспитанником «Динамо». Профессиональную карьеру начинал в молодёжном “Спартаке”, за который отыграл 145 матчей, набрав 24 (5+19) очка.

В КХЛ Михаил дебютировал в 2011 году, также в составе «Спартака», в 2014-м перешёл в «Югру», где отыграл два сезона, затем ещё два года выступал за «Сочи». В общей сложности в лиге отыграл 427 матчей, набрав 64 (16+48) очка.