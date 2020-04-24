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Новым главным тренером «Барыса» может стать Игорь Уланов

Новым главным тренером «Барыса» может стать Игорь Уланов
Хоккей / КХЛ 0

Новым главным тренером «Барыса» может стать известный российский тренер Игорь Уланов. Он рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера астанинского клуба, сообщает «Шайба.kz».

В минувшем сезоне 50-летний российский специалист был помощником Олега Знарка в московском «Спартаке». Ранее он работал в ханты-мансийской «Югре», тольяттинской «Ладе» и екатеринбургском «Автомобилисте».

В качестве игрока Игорь Уланов много лет выступал в НХЛ, представляя такие клубы, как «Виннипег Джетс», «Вашингтон Кэпиталз», «Чикаго Блэкхокс», «Тампа Бэй Лайтнинг», «Монреаль Канадиенс», «Эдмонтон Ойлерз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз». Всего в лиге защитник сыграл 778 матчей и набрал 167 (28+139) очков.

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