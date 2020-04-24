Игроки команды президента Беларуси сдали тест на коронавирус

Хоккеисты команды президента Беларуси Александра Лукашенко сдали тест на коронавирус после того, как форвард коллектива Дмитрий Мелешко заразился этим вирусом, сообщает «Прессбол».

Первые отрицательные результаты уже получены. Также хоккеистам рекомендовано в ближайшее время находиться по месту жительства. Последний матч команда провела 11 апреля.

37-летний Мелешко завершил карьеру после сезона-2016/2017. В Суперлиге Дмитрий играл за «Салават Юлаев» и «Спартак», а в КХЛ защищал цвета «Сибири» и минского «Динамо». Последним клубом Мелешко стала минская «Юность».

По последним данным, в мире зафиксированы 2 748 984 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 192 155 человек, выздоровело — 757 775.