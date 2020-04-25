Аланов: новый контракт с «Динамо» не стал неожиданностью, я провёл неплохой сезон
Защитник московского «Динамо» Егор Аланов прокомментировал подписание нового контракта с клубом. 19-летний защитник подписал соглашение сроком на два сезона.
«Если честно, то новый контракт не стал неожиданностью. Мне кажется, я провёл неплохой сезон, но есть куда расти. Как быстро я адаптировался в команде? Мне понадобилось какое-то время, потому что тяжело посреди сезона менять команду. Сейчас всё хорошо, я привык к тренировкам и требованиям. В каждой команде системы было по-своему комфортно.
Могу ли кого-то в команде назвать своим другом? У нас дружная команда, поэтому со всеми в хороших отношениях. Цель на новый сезон — прогрессировать с каждым днём и закрепиться в первой команде», — цитирует Аланова официальный сайт клуба.
Читайте также
- 25 апреля 2020
-
22:39
-
22:35
-
21:54
-
21:30
-
21:18
-
20:45
-
20:36
-
20:13
-
19:58
-
19:44
-
19:18
-
18:42
-
18:23
-
18:11
-
17:51
-
17:25
-
17:13
-
17:02
-
16:53
-
16:40
-
16:02
-
15:51
-
15:37
-
14:55
-
14:50
-
14:27
-
13:57
-
13:35
-
13:16
-
13:00
-
12:45
-
12:35
-
11:59
-
11:53
-
11:43
Партнерский контент