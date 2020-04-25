Аланов: новый контракт с «Динамо» не стал неожиданностью, я провёл неплохой сезон

Защитник московского «Динамо» Егор Аланов прокомментировал подписание нового контракта с клубом. 19-летний защитник подписал соглашение сроком на два сезона.



«Если честно, то новый контракт не стал неожиданностью. Мне кажется, я провёл неплохой сезон, но есть куда расти. Как быстро я адаптировался в команде? Мне понадобилось какое-то время, потому что тяжело посреди сезона менять команду. Сейчас всё хорошо, я привык к тренировкам и требованиям. В каждой команде системы было по-своему комфортно.



Могу ли кого-то в команде назвать своим другом? У нас дружная команда, поэтому со всеми в хороших отношениях. Цель на новый сезон — прогрессировать с каждым днём и закрепиться в первой команде», — цитирует Аланова официальный сайт клуба.