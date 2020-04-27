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Директор «Автомобилиста»: не уверен, нужен ли в КХЛ «пол» зарплат

Директор «Автомобилиста»: не уверен, нужен ли в КХЛ «пол» зарплат
Хоккей / КХЛ 0

Директор екатеринбургского «Автомобилиста» Максим Рябков не считает целесообразным введение «пола» зарплат в КХЛ.

«Лично я бы ещё подумал о целесообразности введения «пола» зарплат. Не уверен, нужен ли он вообще, тем более в этом году, с учетом всех экономических трудностей для клубов КХЛ. Ещё раньше на совещаниях руководителей команд, когда только прорабатывались механизмы с введением потолка зарплат, я выступал против «пола». Потому что считаю, что в него будет тяжело или невозможно вписаться ряду команд, которые, несмотря на низкие бюджеты, по спортивному принципу могут соответствовать уровню КХЛ за счет работы тренеров, менеджеров и удачного подбора недорогих хоккеистов», — приводят слова Рябкова «Известия».

Напомним ранее «Автомобилист» заключил соглашение с североамериканским главным тренером Билом Питерсом. Сообщалось об интересе со стороны екатеринбургского клуба к защитнику «Салавата» Захару Арзамасцеву и нападающему «Витязя» Алексею Макееву. Будут продлены соглашения Михаила Мамкина, Георгия Белоусова и Брукса Мэйсека.

Таблица переходов в КХЛ доступна на «Чемпионате».

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