Форвард «Бостона» Крейчи: не смотрю на следующий чемпионат, как на последний

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Крейчи заявил, что не собирается завершать игровую карьеру. 28 апреля чешскому форварду исполнится 34 года.

«Я не собираюсь заканчивать, это точно. Я хочу играть и после. Не знаю, как долго и что произойдёт. Наверное, просто посмотрим, что будет после следующего года. Но я однозначно не смотрю на следующий чемпионат, как на последний.

Чем старше ты становишься, тем больше ценишь то, что имеешь. Жизнь дома меняется — ты женишься, появляются дети. Поэтому ты ценишь детали, вроде того, что просто проводишь время с парнями и путешествуешь. А время дома ты ценишь ещё больше, чем раньше, когда детей ещё не было. Я правда получаю удовольствие от того, что каждый день прихожу на каток, что езжу на выезда с ребятами. До того, как всё это случилось, я жил в мечте», — приводит слова Крейчи пресс-служба НХЛ.