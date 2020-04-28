«Трактор» подтвердил уход из команды форвардов Глинкина и Попова
«Трактор» на официальном сайте объявил об уходе из команды форвардов Антона Глинкина и Андрея Попова. Ранее об этом сообщил хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы игроков.
Нападающие являются выпускниками школы «Трактор». С главной командой они выиграли серебряные и бронзовые медали Кубка Гагарина, Кубок континента. Оба игрока – члены клуба Юрия Шумакова, куда входят рекордсмены «Трактора» по количеству проведённых матчей.
Андрей Попов является членом клуба Валерия Белоусова, составленного из хоккеистов, забросивших 100 и более шайб за «Трактор». В сезоне-2014/2015 болельщики признали его лучшим игроком «Трактора». Антон Глинкин получил этот приз годом ранее – по итогам сезона-2013/2014.
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