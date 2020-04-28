«Автомобилист» подписал новый контракт с Дэном Секстоном
Екатеринбургский «Автомобилист» подтвердил подписание нового контракта с нападающим Дэном Секстоном, информирует официальный сайт команды. Ранее об этом сообщил «Чемпионат». Хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Секстон записал на свой счёт 34 (15+19) очка при показателе полезности «+1» и 8 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 16 минут 33 секунды за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина 32-летний форвард отправил в ворота соперника одну шайбу и стал автором одной результативной передачи. Показатель полезности нападающего — «-2».
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