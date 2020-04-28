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«Главное за время выступления Путина». Кулёмин пошутил про новость о себе в бегущей строке

«Главное за время выступления Путина». Кулёмин пошутил про новость о себе в бегущей строке
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Кулёмин пошутил про новость о своём новом однолетнем контракте с клубом.

Во время эфира выступления президента России Владимира Путина в бегущей строке появилась новость про новый контракт Кулёмина с «Динамо». Хоккеист сделал фотографию, выделил новость и сделал подпись: «Самое главное за время выступления».

Фото: Аккаута Вячеслава Кулёмина в «Инстаграме»

Минувший сезон стал лучшим в карьере 29-летнего Кулёмина в КХЛ. В регулярном чемпионате российский нападающий принял участие в 41 матче, в котором забросил 10 шайб и сделал 2 результативные передачи при показателе полезности «–10». В шести матчах плей-офф Кулёмин отметился одной результативной передачей.

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Нападающий Вячеслав Кулёмин продолжит играть за московское «Динамо»
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