Волков: Радулов в «Динамо» был гиперактивный, от него все уставали

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков поделился воспоминаниями об Александре Овечкине и Александре Радулове в московском «Динамо».



«Застал в «Динамо» молодого Овечкина. На моих глазах проходило его становление. Сумасшедший талант был виден, это был такой мужичок, медвежонок. Уже был сильнейший бросок у него. Овечкин ещё всегда был балагуром, любил пошутить.



Плюс в то время в «Динамо» первые шаги делал Радулов. Он был гиперактивный. Все от него уставали. Его как-то связали лентой на базе клуба, а сами ушли на обед. Очень многое происходило за пределами льда», — сказал Волков в эфире передачи Николая Хабибулина на YouTube.



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