Хабибулин — об отказах играть за сборную: не нравилось, как воруются деньги в ФХР

Знаменитый голкипер Николай Хабибулин объяснил, почему не играл за сборную России с 1996 по 2002 год.

«Мне не нравилось, как строился процесс работы в ФХР. Я тогда ещё был молодой, но разговаривал с старшими товарищами и узнавал, как всё происходило, как отмываются и воруются деньги. После этого желание играть пропадало.



Теперь думаю, что на Олимпиаду-1998 в Нагано надо было поехать несмотря ни на что. Это тот момент, о котором жалею. Всё-таки Олимпиада. И за страну отыграть надо.



Мне сейчас 47, и ума в голове прибавилось. Возможно, и на пару чемпионатов мира можно было съездить, когда я находился в расцвете сил. Отношение федерации к хоккею, к игрокам тогда и стало главной причиной моего отказа», – цитирует Хабибулина «Спорт-экспресс».