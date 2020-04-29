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Зарипов и Педан близки к подписанию новых контрактов с «Ак Барсом»

Зарипов и Педан близки к подписанию новых контрактов с «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы защитника «Ак Барса» Андрея Педана и форварда Даниса Зарипова, заявил, что его клиенты близки к подписанию новых контрактов.

«Могу сказать, что Данис Зарипов и Андрей Педан близки к подписанию новых контрактов с «Ак Барсом». Переговоры находятся на финальной стадии», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Статистика Андрея Педана в регулярном чемпионате КХЛ-2019/2020.

В минувшем регулярном чемпионате Зарипов набрал 27 (13+14) очков в 52 матчах при показателе полезности «+2» и 16 минутах штрафного времени. Зарипов проводил на льду 14 минут 21 секунду за матч. Форвард является пятикратным обладателем Кубка Гагарина.

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