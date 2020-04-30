Брызгалов: у меня дома несколько пистолетов и два автомата. Какой американец без оружия?

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов рассказал о наличии оружия в своём американском доме.



«У меня дома лежит здесь несколько пистолетов и два автомата. Для правоохранительных органов РФ подчеркну – лежит в Америке. Чтобы можно было выехать в тир пострелять и если что, защитить дом. Какой американец без оружия? Я, кстати, раньше был против оружия, но потом мой друг, майор американской армии, объяснил, почему Америка никогда не откажется от оружия даже после всех случаев стрельбы в школах и магазинах.



Он говорил: «Пойми, это наша защита от произвола государства». Я ему говорил, что есть же армия, у которой тоже есть оружие. Он ответил, что армия такие же граждане и никогда не будет стрелять в население и по закону не может действовать на территории США. Внутри страны можно использовать только национальную гвардию. Но эта гвардия – мои соседи, наши дети играют вместе. Это балансирует власть. Как только все сдадут оружие, с людьми можно будет делать, что хочешь», — сказал Брызгалов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.