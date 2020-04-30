«Ванкувер» подписал 3-летний контракт-новичка со шведским нападающим Нильсом Хёгландером

Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с крайним нападающим шведского клуба «Рёгле» Нильса Хёгландера, сообщается на официальном сайте канадского клуба.
«Нильс — динамичный игрок с высоким уровнем проффесионализма и хорошим уровнем игры», — сказал Джим Беннинг, генеральный директор «Кэнакс». «Он — творческий плеймейкер с отличными руками и способностью забивать голы. Мы рады подписать и с нетерпением ждём продолжения развития его игры в следующем сезоне».
В 2019 году он был задрафтован «Кэнакс» под общим 40-м номером.
19-летний форвард принял участие в 41 встрече за шведский клуб в текущем регулярном сезоне и набрал 16 (9+7) очков при показателе полезности «-5» и 39 штрафных минутах.
На прошедшем молодёжном чемпионате мира 2020 года в Чехии Нильс стал обладателем бронзовой медали в составе шведской сборной, набрав 11 (5+6) очков в 7 матчах на турнире.
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