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Стал известен тренерский штаб «Северстали» в следующем сезоне КХЛ

Стал известен тренерский штаб «Северстали» в следующем сезоне КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Определён полный состав тренерского штаба хоккейной команды «Северсталь», сообщается на официальном сайте череповецкого клуба.

Статистика «Северстали» в регулярке КХЛ-2019/2020.

Главным тренером «Северстали» в новом сезоне КХЛ останется Андрей Разин. Тренеры Евгений Михалкевич и Андрей Карпин будут помогать ему, как и в прошлом сезоне. В свою очередь Александр Гольц покидает команду. Пополнят же тренерский штаб три специалиста: Евгений Ставровский, Александр Крюков и Сергей Шабанов.

46-летний Разин возглавил «Северсталь» в ноябре 2018 года. Ранее специалист руководил саратовским «Кристаллом» и ижевской «Ижсталью», выступавшими в ВХЛ. Также работал главным тренером в командах КХЛ «Автомобилист», «Югра» и «Адмирал».

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