Стал известен тренерский штаб «Северстали» в следующем сезоне КХЛ

Определён полный состав тренерского штаба хоккейной команды «Северсталь», сообщается на официальном сайте череповецкого клуба.

Статистика «Северстали» в регулярке КХЛ-2019/2020.

Главным тренером «Северстали» в новом сезоне КХЛ останется Андрей Разин. Тренеры Евгений Михалкевич и Андрей Карпин будут помогать ему, как и в прошлом сезоне. В свою очередь Александр Гольц покидает команду. Пополнят же тренерский штаб три специалиста: Евгений Ставровский, Александр Крюков и Сергей Шабанов.

46-летний Разин возглавил «Северсталь» в ноябре 2018 года. Ранее специалист руководил саратовским «Кристаллом» и ижевской «Ижсталью», выступавшими в ВХЛ. Также работал главным тренером в командах КХЛ «Автомобилист», «Югра» и «Адмирал».