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Яшкин — об НХЛ: были предложения, которые меня не устроили. Поэтому остался в «Динамо»

Яшкин — об НХЛ: были предложения, которые меня не устроили. Поэтому остался в «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Почему не поехал в НХЛ? Я всё решил недавно, примерно месяц назад. Всё зависело от ситуации, а она сложилась таким образом. Никто не знает, как бы всё сложилось. Сейчас были предложения, которые меня не устроили. Поэтому я остался в «Динамо».

Чистяков сказал, что через год меня могут отпустить в НХЛ? Я про это не думаю. Главное, чтобы сейчас вообще начался сезон и всё встало на место. Что будет через год – непонятно.

Как-то вообще не допускаю, что сезон может начаться позже. Наверное, я такой оптимист. Надеюсь, что через месяц-полтора всё откроется и мы с командой сможем поехать в Болгарию. Хотя бы море и солнце увидеть, ну и хорошо подготовиться», – цитирует Яшкина Sport24.

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