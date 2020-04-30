«Салават Юлаев» подтвердил назначение Томи Ламсы на пост главного тренера
Уфимский «Салават Юлаев» подтвердил назначение Томи Ламсы на пост главного тренера, информирует официальный сайт команды. Ранее об этом сообщил «Чемпионат». До «Салавата» Ламса работал главным тренером в финских клубах «Пеликанс» и «Йокерит».
Прежний главный тренер Николай Цулыгин продолжит работу в штабе клуба. Команда под его руководством в сезоне-2018/2019 дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила «Авангарду» (2-4). В нынешнем сезоне уже омский клуб завершил выступление в плей-офф на стадии первого раунда, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4). Во втором раунде плей-офф команда Цулыгина должна была сыграть с «Ак Барсом», но сезон был завершён.
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