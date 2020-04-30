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«Салават Юлаев» подтвердил назначение Томи Ламсы на пост главного тренера

«Салават Юлаев» подтвердил назначение Томи Ламсы на пост главного тренера
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» подтвердил назначение Томи Ламсы на пост главного тренера, информирует официальный сайт команды. Ранее об этом сообщил «Чемпионат». До «Салавата» Ламса работал главным тренером в финских клубах «Пеликанс» и «Йокерит».

Прежний главный тренер Николай Цулыгин продолжит работу в штабе клуба. Команда под его руководством в сезоне-2018/2019 дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила «Авангарду» (2-4). В нынешнем сезоне уже омский клуб завершил выступление в плей-офф на стадии первого раунда, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4). Во втором раунде плей-офф команда Цулыгина должна была сыграть с «Ак Барсом», но сезон был завершён.

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