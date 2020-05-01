«Салават» подтвердил уход из команды защитника Захара Арзамасцева

«Салават Юлаев» в официальном «твиттере» сообщил об уходе из команды защитника Захара Арзамасцева.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Арзамасцев принял участие в 53 матчах, записав на свой счёт 10 (4+6) очков при показателе полезности "-8" и 12 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 16 минут 6 секунд за матч. В шести матчах Кубка Гагарина Арзамасцев отдал две результативные передачи при показателе полезности «0».
Хоккеист выступал за московский ЦСКА, череповецкую «Северсталь», ярославский «Локомотив» и новокузнецкий «Металлург». Ранее сообщалось, что российский защитник продолжит карьеру в «Автомобилисте». 27-летний уроженец Новокузнецка подпишет с уральским клубом соглашение сроком на два сезона.
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