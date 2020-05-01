Лучший снайпер и бомбардир «Витязя» в КХЛ Макеев официально покинул команду

Нападающий Алексей Макеев официально покинул «Витязь». Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Макеев принял участие в 60 матчах, записав на свой счёт 37 (13+24) баллов при показателе полезности «+1» и 93 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 19 минут 10 секунд за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина Макеев дважды поразил ворота петербургского СКА.

Макеев провёл в «Витязя» семь последних сезонов и стал лучшим снайпером и бомбардиром в истории клуба. В общей сложности в составе подмосковного клуба Алексей провёл 393 матча, в которых забросил 90 шайб и сделал 103 результативные передачи.