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Лучший снайпер и бомбардир «Витязя» в КХЛ Макеев официально покинул команду

Лучший снайпер и бомбардир «Витязя» в КХЛ Макеев официально покинул команду
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Алексей Макеев официально покинул «Витязь». Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Макеев принял участие в 60 матчах, записав на свой счёт 37 (13+24) баллов при показателе полезности «+1» и 93 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 19 минут 10 секунд за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина Макеев дважды поразил ворота петербургского СКА.

Макеев провёл в «Витязя» семь последних сезонов и стал лучшим снайпером и бомбардиром в истории клуба. В общей сложности в составе подмосковного клуба Алексей провёл 393 матча, в которых забросил 90 шайб и сделал 103 результативные передачи.

Источник: Алексей Макеев подпишет двухлетний контракт с «Автомобилистом»
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