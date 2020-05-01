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«Салават» подтвердил уход из команды нападающего Кручинина и тренера вратарей Эмана

«Салават» подтвердил уход из команды нападающего Кручинина и тренера вратарей Эмана
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» в официальном «твиттере» сообщил об уходе из команды нападающего Алексея Кручинина и тренера вратарей Йона Эрика Эмана.

Ранее уфимский клуб расстался с защитниками Захаром Арзамасцевым и Артёмом Сергеевым, форвардами Александром Бурмистровым и Максимом Майоровым, а также тренером Виталием Ячменёвым.

Вчера, 30 апреля, уфимский клуб объявил о назначении на должность главного тренера Томи Лямся. Прежний главный тренер Николай Цулыгин продолжит работу в штабе клуба. Команда под его руководством в сезоне-2018/2019 дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила «Авангарду» (2-4). В нынешнем сезоне уже омский клуб завершил выступление в плей-офф на стадии первого раунда, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4). Во втором раунде плей-офф команда Цулыгина должна была сыграть с «Ак Барсом», но сезон был завершён.

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