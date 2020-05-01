«Салават» подтвердил уход из команды нападающего Кручинина и тренера вратарей Эмана

«Салават Юлаев» в официальном «твиттере» сообщил об уходе из команды нападающего Алексея Кручинина и тренера вратарей Йона Эрика Эмана.
Ранее уфимский клуб расстался с защитниками Захаром Арзамасцевым и Артёмом Сергеевым, форвардами Александром Бурмистровым и Максимом Майоровым, а также тренером Виталием Ячменёвым.
Вчера, 30 апреля, уфимский клуб объявил о назначении на должность главного тренера Томи Лямся. Прежний главный тренер Николай Цулыгин продолжит работу в штабе клуба. Команда под его руководством в сезоне-2018/2019 дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила «Авангарду» (2-4). В нынешнем сезоне уже омский клуб завершил выступление в плей-офф на стадии первого раунда, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4). Во втором раунде плей-офф команда Цулыгина должна была сыграть с «Ак Барсом», но сезон был завершён.
- 1 мая 2020
-
11:39
-
11:27
-
11:23
-
11:17
-
11:04
-
10:46
-
10:38
-
10:35
-
10:30
-
10:12
-
10:05
-
09:57
-
09:53
-
09:47
-
09:44
-
09:40
-
09:16
-
09:05
-
08:51
-
08:44
-
08:40
-
08:00
-
02:34
-
00:41
-
00:21
- 30 апреля 2020
-
23:41
-
23:09
-
22:37
-
22:27
-
21:55
-
21:37
-
21:25
-
21:11
-
20:59
-
20:54