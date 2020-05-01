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Бывший нападающий «Ак Барса» Олег Ли стал игроком «Сибири»

Бывший нападающий «Ак Барса» Олег Ли стал игроком «Сибири»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал однолетний контракт с нападающим Олегом Ли, сообщается на официальном сайте новосибирского клуба. Хоккеист родился в Волгограде, но является воспитанником московского «Динамо»

В КХЛ дебютировал в составе «Атланта» в сезоне-2010/2011, с ходу сыграв 37 матчей регулярки (2+1) и четыре в розыгрыше Кубка Гагарина. Далее последовали три сезона в МХЛ и ВХЛ. Снова в КХЛ форвард появился в составе «Адмирала» в 2014 году, после чего три сезона подряд провёл в «Амуре».

Самым успешным для хоккеиста стал сезон-2017/2018. В 54 матчах регулярного чемпионата он набрал 29 (10+19) очков, а в пяти матчах Кубка Гагарина сделал одну передачу. В сезоне-2018/2019 отыграл за СКА 30 матчей, после чего в начале минувшего сезона перешёл в «Ак Барс», где набрал 9 (3+6) очков в 29 матчах.

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