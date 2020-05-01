«Северсталь» объявила об уходе из команды шести хоккеистов
«Северсталь» в официальном «твиттере» объявила об уходе из команды шести хоккеистов. Команду покинули Сергей Монахов, Евгений Бодров, Джеффри Кинрейд, Артурс Кулда, Рафаэль Хакимов и Кайл Чипчура.
Главным тренером «Северстали» в новом сезоне КХЛ останется Андрей Разин. Тренеры Евгений Михалкевич и Андрей Карпин будут помогать ему, как и в прошлом сезоне. В свою очередь Александр Гольц покидает команду. Пополнят же тренерский штаб три специалиста: Евгений Ставровский, Александр Крюков и Сергей Шабанов.
46-летний Разин возглавил «Северсталь» в ноябре 2018 года. Ранее специалист руководил саратовским «Кристаллом» и ижевской «Ижсталью», выступавшими в ВХЛ. Также работал главным тренером в командах КХЛ «Автомобилист», «Югра» и «Адмирал».
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