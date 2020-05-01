«Локомотив» объявил о заключении контракта с экс-защитником «Барыса» Охтамаа

Ярославский «Локомотив» заключил контракт с защитником Атте Охтамаа, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 32-летний финский хоккеист выступал за «Барыс». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Охтамаа в 36 матчах набрал 21 (6+15) очко при показателе полезности «+14». В плей-офф защитник набрал 2 (1+1) очка в пяти матчах.

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж. Первыми новичками ярославского клуба в межсезонье стали: бывший защитник «Нефтехимика» Зият Пайгин и экс-голкипер «Барыса» Эдди Паскуале.

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