«Северсталь» объявила о заключении контракта с защитником «Таппары» Виттасмяки

Череповецкая «Северсталь» заключила контракт с защитником финского клуба «Таппара» Вели-Матти Виттасмяки, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне Виттасмяки провёл за «Таппару» 59 матчей, записав в свой актив 17 (2+15) баллов при показателе полезности "+4" и 10 минутах штрафного времени. В активе игрока есть выступления за сборную Финляндии. Ранее Виттасмяки также играл за клубы ТПС, «СайПа» и «Ильвес».

В декабре игрок подписал новый контракт с «Таппарой» на три сезона, но в нём был пункт о досрочном уходе Виттасмяки в случае получения выгодного предложения из КХЛ.

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