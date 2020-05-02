Барков: после того как меня взяли в сборную Финляндии, не было мыслей играть за Россию

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков рассказал о связях с Россией и признался, что давно не думал о выступлении за российскую сборную.
«Мог бы играть за Россию на крупных турнирах? Даже не помню, когда последний раз об этом думал. После того как в 15 лет меня взяли в сборную Финляндии, у меня даже не было мыслей играть за сборную России. Конечно, чувствую себя наполовину русским, у меня есть российский паспорт, родители и вся родня тоже русские. Но я вырос в Финляндии и горжусь тем, что выступаю за сборную Финляндии, мне это очень нравится.
Часто ли удаётся приезжать в Россию? Давно уже не был в России. Последний раз просто так съездил в Питер на три дня, походил по городу, сходил на «Зенит». Раньше бывал чаще. У нас в Москве живут бабушка, двоюродная сестра, тётя. Часто бывали у них в гостях. А так, уже лет семь-восемь не был у них», — сказал Барков корреспонденту «Чемпионата» Ивану Богуну.
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