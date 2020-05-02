Барков: не понимаю, почему нельзя на три недели приостановить сезон в НХЛ ради Олимпиады

Капитан «Флориды» Александр Барков поделился мнением о возможном локауте в НХЛ. В 2021 году заканчивается коллективное соглашение между лигой и профсоюзом. Финский форвард признался, что его беспокоит нежелание руководства НХЛ отпускать игроков на Олимпийские игры.

«Насколько часто тема возможного локаута обсуждается в раздевалке «Флориды»? Да, мы говорили об этом в начале сезона, когда принималось решение о его продлении. После того как его продлили на два сезона, разговоров об этом не было. Больше всего обсуждали в конце прошлого сезона и в начале этого. Не знаю, в профсоюзе есть люди, которые знают больше, чем я, и знают всю ситуацию. Если мне нужно что-то узнать, всегда могу у них спросить. Просто знаю, что будем играть ещё два года по этому соглашению.

Должен ли одним из ключевых моментов в новом соглашении стать пункт об участии энхаэловцев в Олимпийских играх? Думаю, энхаэловцы должны ехать на Олимпиаду. Если честно, не понимаю, почему нельзя на три недели приостановить сезон. Каждый игрок должен свободно выступать за свою страну, за родину. Знаю, что Овечкин хотел поехать на прошлую Олимпиаду. Уважаю его решение. Если бы у меня был шанс, сделал бы так же. Но, конечно, я не буду нарушать правила. Хочется играть и на Олимпиаде, и на Кубке мира – это большая честь», — сказал Барков корреспонденту «Чемпионата» Ивану Богуну.

Полностью интервью Баркова можно почитать на «Чемпионате».