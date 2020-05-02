Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с защитником Дроновым
Магнитогорский «Металлург» подписал новый контракт с защитником Григорием Дроновым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.
В сезоне-2019/2020 Дронов провёл за «Металлург» 62 матча в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, забросил одну шайбу и отдал 9 результативных передач при показателе полезности «+2». Защитник проводил на площадке 17 минут 11 секунд за матч. В плей-офф 22-летний хоккеист провёл 5 матчей и не отметился результативными действиями при показателе «+1».
Вчера, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт лайв-репортаж.
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Магнитогорский «Металлург» продлил контракты с Кошечкиным и Кулёминым
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