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Ессе Виртанен: если останусь играть в России, это должен быть хороший город

Ессе Виртанен: если останусь играть в России, это должен быть хороший город
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Ессе Виртанен сообщил, что может остаться играть в России. Напомним, казанский «Ак Барс» не стал продлевать контракт с хоккеистом.

«Мне понравились как Челябинск, так и Казань. Это были хорошие города и хорошие клубы, так что всё было в полном порядке. У «Трактора» был очень непростой сезон, мы выиграли мало матчей.

Уход из «Ак Барса»? Я разговаривал с руководством клуба, но сейчас везде непростая ситуация. Я продолжаю искать новый клуб и вполне могу остаться в России. Готов также рассмотреть варианты в Швейцарии и Швеции.

Если я продолжу играть в России, это должен быть хороший город, куда я могу привезти свою жену и наших собак. Прошлый сезон я провел в России в одиночестве», — цитирует Виртанена HockeyNews.se.

Ранее игроки «Ак Барса» показали креативные буллиты.

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