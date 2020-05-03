Пашков: шанс Воробьёва – вернуться к хоккею отца, к фамильным оборонительным ежам

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о ситуации в магнитогорском «Металлурге».
«Этой весной «Металлург» просто режет состав – не знаю, по-живому или уже нет. И это неудивительно — команде приходится вписываться в потолок зарплат. Уже сейчас вижу, что Воробьёву будет очень тяжело. Многие годы Магнитогорск играл в атакующий и комбинационный хоккей. Теперь, судя по кадровой политике, команда вынуждена менять стиль. Кстати, мы это увидели ещё во второй половине прошлого сезона, когда «Магнитка» стала играть проще, в некоторых матчах даже от обороны.
Его шанс – вернуться к истокам, к хоккею отца, Петра Воробьёва. Учитывая перестройку команды и стиля, болельщикам «Магнитки» нужно быть готовым к тому, что «Металлург» сыграет в хоккей «Лады» начала века. В фамильных оборонительных ежах – единственная возможность «Магнитки» вернуться на вершину», – цитирует Пашкова Russia-Hockey.
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