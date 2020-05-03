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Николишин: какие бы перемены в СКА ни произошли, никто уже не ахнет

Николишин: какие бы перемены в СКА ни произошли, никто уже не ахнет
Хоккей / КХЛ 0

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал информацию, что Валерий Брагин может возглавить питерский СКА и национальную команду России, сменив Алексея Кудашова.

«Какие бы перемены в СКА ни произошли, никто уже не ахнет. Питерский клуб за последние годы успел приучить нас к внезапным и необъяснимым метаморфозам. Поэтому если СКА возглавит Брагин, я не удивлюсь. Если там останется у руля Лёшка Кудашов — тоже.

Для чего Брагина вообще приглашали в тренерский штаб «армейцев»? В январе мне казалось, что это больше связано с молодыми игроками, которые начали резко прогрессировать в молодёжной сборной и одновременно показывать результат в СКА. Их там набралась почти целая пятёрка — Марченко, Подколзин, Морозов, Галенюк… Поэтому было логично привлечь в клуб Брагина, чтобы он помог своим подопечным раскрыться в КХЛ. Что, собственно, и произошло на финише чемпионата», — приводит слова Николишина «Матч ТВ».

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