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Жамнов — об уходе Хохлачёва в «Авангард»: разговаривали со СКА, но обмен не получился

Жамнов — об уходе Хохлачёва в «Авангард»: разговаривали со СКА, но обмен не получился
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал обмен с «Авангардом», в результате которого в Москву отправился нападающий Сергей Широков, а в обратном направлении проследовал форвард Александр Хохлачёв.

«Мы смотрели со стороны баланса, нам нужен был баланс. Мы хотели получить игрока, который может играть как в атаке, так и в обороне. Сашка у нас провёл три сезона, мы ему благодарны и желаем удачи. Считаю, что для нас это хороший обмен и приобретение.

Широков работал со Знарком, я с Серёгой тоже работал в сборной. Я знаю потенциал этого человека. В прошлом сезоне он пропустил много игр из-за травмы, но сейчас с ним всё нормально. Обе стороны довольны. Могли обменять Хохлачёва в СКА на Дергачёва? Мы разговаривали со СКА, но обмен у нас не получился», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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