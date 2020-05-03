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Таталин — о переходе в минскую «Юность»: решил попробовать себя в Европе

Таталин — о переходе в минскую «Юность»: решил попробовать себя в Европе
Хоккей / Прочие 0

Бывший защитник «Хумо» Роман Таталин прокомментировал свой переход в клуб «Юность-Минск», выступающий в чемпионате Беларуси.

«В целом сезоном остался очень доволен! Приятно удивил сам город Ташкент, я был впечатлён той атмосферой и теплотой, которая наполняла весь стадион во время игр. Такой искренности и поддержки со стороны болельщиков по отношению к команде и лично к себе я ещё не встречал. И даже не сложившиеся с тренерами отношения не затмили мои впечатления. Если появится возможность ещё поиграть за Хумо, я с удовольствием это сделаю! На сегодняшний день было много предложений из клубов ВХЛ, но я решил попробовать себя в Европе, в клубе «Юность-Минск», — приводит слова Таталина пресс-служба «Хумо».

В минувшем сезон Таталин провёл 49 матчей в ВХЛ, в которых отметился заброшенной шайбой и 11 результативными передачами при показателе полезности «+14». В КХЛ защитник выступал за «Витязь», «Спартак», новокузнецкий «Металлург» и «Адмирал».

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