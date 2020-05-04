Защитник Артём Земчёнок подписал контракт с «Металлургом»

Защитник Артём Земчёнок подписал контракт с хоккейным клубом «Металлург», информирует официальный сайт магнитогорской команды. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один сезон. Ранее хоккеист покинул петербургский СКА.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Земчёнок принял участие в 34 матчах, записав на свой счёт 5 (0+5) очков при показателе полезности "+5" и 8 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 13 минут 17 секунд за матч. В плей-офф 28-летний хоккеист участия не принимал.



Земчёнок перешёл в СКА из «Адмирала» перед стартом сезона-2018/2019. Всего в составе «армейцев» защитник провёл 62 игры и набрал 10 (2+8) очков. Ранее хоккеист также выступал за московский «Спартак».

Источник: Земчёнок перейдёт в «Металлург», Фисенко останется в «Ак Барсе»