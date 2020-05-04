Прощание со следж-хоккеистом Зиновьевым пройдёт 5 мая

Прощание с капитаном детской следж-хоккейной команды Red Rocket Рафаэлем Зиновьевым пройдёт 5 мая на кладбище Красная горка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отца хоккеиста Дмитрия Зиновьева. Зиновьев скончался утром 3 мая в возрасте 13 лет из-за проблем с сердцем.



«Рафаэль, как никто другой, умел жить и радоваться, несмотря ни на что. «Целься в луну, в звёзды точно попадёшь!» – написал он в описании своего «Инстаграма». Рафаэль всегда стремился стать лучше, усердно тренировался, развивался. Буквально неделю назад подал заявку на участие в ГТО, он очень хотел получить золотой значок. А ещё – встать с коляски и научиться ходить. И каждый маленький шажок, пусть даже в аппарате, был для него победой и большой радостью. Это большая потеря для всей нашей следж-хоккейной семьи. Соболезнуем родным и близким», — попрощалась с игроком Детская следж-хоккейная лига.

Умер 13-летний капитан следж-хоккейной команды Рафаэль Зиновьев