Стась: очень рад, что остался в «Авангарде». Это клуб с большими амбициями

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась рассказал, почему решил остаться в омском клубе. 31-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.

«Изначально были переговоры насчёт того, чтобы остаться. Очень хотелось продолжать играть в такой хорошей команде с большими амбициями. Приоритет был «Авангарду», и я очень рад, что получилось остаться.

Доволен ли своей ролью в команде? У каждого в системе Боба есть своя роль, и на это отводится игровое время. Просто стараюсь всё делать как можно качественнее и тем самым заслужить доверие тренера.

Переживал ли из-за малого количества очков в сезоне? Думаю, любой хоккеист хочет набирать как можно больше очков, больше помогать этим команде. Не скажу, что я сильно «грузился», но всё равно немножко давило, особенно с этим первым голом в сезоне. Ребята поддерживали, шутили по-доброму, и никаких проблем с этим не было», — приводит слова хоккеиста пресс-служба клуба.