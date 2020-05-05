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Самсонов — об открытии лагерей: мы только до России добрались. Как улететь обратно в США?

Самсонов — об открытии лагерей: мы только до России добрались. Как улететь обратно в США?
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов высказался относительно возможного возобновления сезона НХЛ. Ранее лига приостановила проведение регулярного чемпионата из-за коронавируса и, по некоторым сообщениям, планирует возобновить 1 июля.

«Информация верная, правда, получили мы её не от генерального менеджера, а от агентов – они все эти вопросы решают с Ассоциацией игроков НХЛ. Есть вариант, что тренировочные лагеря откроют уже 15 мая. Но как это будет выглядеть, никто толком не знает. У ребят за океаном одна ситуация – им проще. А мы только до России добрались. Как улететь обратно в Штаты?

Впрочем, думаю, всё сложится нормально. В любом случае продолжим тренироваться, кататься индивидуально, искать возможности поддерживать форму. Будем придерживаться своего плана», – цитирует Самсонова «Советский спорт».

Стали известны планы НХЛ по дате и формату возобновления сезона
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