Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Панкратов: я уже начал готовиться к новому сезону, в «Динамо» очень сильные игроки

Панкратов: я уже начал готовиться к новому сезону, в «Динамо» очень сильные игроки
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Семён Панкратов прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Ждал ли нового предложения от «Динамо»? Конечно, ждал! «Динамо» — клуб родной, с большой историей. Я очень хотел остаться.

На самом деле прошедший сезон для меня уже не первый на взрослом уровне. В прошлом году я провёл только двенадцать матчей за МХЛ, а всё остальное время был в основной команде. Думаю, у каждого молодого хоккеиста есть большой стимул играть в КХЛ. Изменения были, но не колоссальные. На любом уровне нужно отдаваться полностью. В первой команде поначалу было непривычно, но со временем адаптировался к тренировочному процессу.

В чём мне нужно добавить? Над всеми компонентами нужно работать. У нас в команде очень сильные игроки и большая конкуренция, поэтому я уже начал готовиться к новому сезону», — цитирует Панкратова официальный сайт «Динамо».

Московское «Динамо» заключило новый контракт с нападающим Панкратовым
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020