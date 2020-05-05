Панкратов: я уже начал готовиться к новому сезону, в «Динамо» очень сильные игроки

Нападающий московского «Динамо» Семён Панкратов прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
«Ждал ли нового предложения от «Динамо»? Конечно, ждал! «Динамо» — клуб родной, с большой историей. Я очень хотел остаться.
На самом деле прошедший сезон для меня уже не первый на взрослом уровне. В прошлом году я провёл только двенадцать матчей за МХЛ, а всё остальное время был в основной команде. Думаю, у каждого молодого хоккеиста есть большой стимул играть в КХЛ. Изменения были, но не колоссальные. На любом уровне нужно отдаваться полностью. В первой команде поначалу было непривычно, но со временем адаптировался к тренировочному процессу.
В чём мне нужно добавить? Над всеми компонентами нужно работать. У нас в команде очень сильные игроки и большая конкуренция, поэтому я уже начал готовиться к новому сезону», — цитирует Панкратова официальный сайт «Динамо».
- 5 мая 2020
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