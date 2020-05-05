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Хохлачёв: в «Авангарде» должен буду много отдавать и забивать, меня для этого взяли

Хохлачёв: в «Авангарде» должен буду много отдавать и забивать, меня для этого взяли
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Александр Хохлачёв поделился впечатлениями от обмена из московского «Спартака» в омский «Авангард».

«Обмен не был неожиданностью. Понятно, что «Спартак» — моя родная команда, и я хочу поблагодарить всю спартаковскую семью, они меня воспитали как хоккеиста. Сейчас для меня будет очередной вызов — новая команда, новый тренер. С Хартли общался пару раз, пока всё отлично. Но всё покажет следующий сезон. Какие задачи ставлю перед собой? Место в топ-5 бомбардиров? Было бы здорово. Я должен много отдавать и забивать, выкладываться в каждой игре. Я думаю, Омск меня для этого и взял. Широкову могу пожелать только удачи, он хорошо знает Знарка. «Спартак» — отличная команда, так что, думаю, его примут хорошо», — рассказал Хохлачёв в эфире «Матч ТВ».

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