Петерссон: Скабелка – это современный специалист с понятной и эффективной системой игры

Шведский нападающий Андре Петерссон, перешедший из московского «Динамо» в состав ярославского «Локомотива», поделился мнением о тренерских качествах нового главного тренера «железнодорожников» Андрея Скабелки.
«Я работал со Скабелкой в двух клубах и знаю его требования. Это современный специалист с понятной и эффективной системой игры, при которой хоккеисты быстро прогрессируют и проявляют свои лучшие качества. Всегда рад снова поиграть под его руководством», — приводят слова Петерссона «Известия».
Напомним, Петерссон играл под руководством Скабелки в омском «Авангарде» и казахстанском «Барысе».
В прошедшем сезоне 29-летний хоккеист в составе московского «Динамо» провёл 47 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 39 (17+22) очков при показателе полезности "+10" и 28 минутах штрафного времени.
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