Лучший бомбардир «Торпедо» в минувшем сезоне Шрёдер стал игроком «Йокерита»

«Йокерит» в официальном «твиттере» объявил о заключении контракта с нападающим Джорданом Шрёдером. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

29-летний Шрёдер в прошлом регулярном чемпионате отыграл 60 встреч, записав в актив 41 (19+22) балла при показателе полезности «–3» и 18 минутах штрафного времени. Американский форвард стал лучшим бомбардиром нижегородской команды в сезоне. В четырёх матчах Кубка Гагарина американец забил один гол. Для Джордана минувший сезон стал дебютным в Континентальной хоккейной лиге.

Американский нападающий стал вторым новичком «Йокерита» в межсезонье. Вчера, 5 мая, финский клуб сообщил о заключении контракта с ещё одним экс-хоккеистом «Торпедо» — голкипером Андерсом Линдбеком.