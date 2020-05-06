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Лучший бомбардир «Торпедо» в минувшем сезоне Шрёдер стал игроком «Йокерита»

Лучший бомбардир «Торпедо» в минувшем сезоне Шрёдер стал игроком «Йокерита»
Хоккей / КХЛ 0

«Йокерит» в официальном «твиттере» объявил о заключении контракта с нападающим Джорданом Шрёдером. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

29-летний Шрёдер в прошлом регулярном чемпионате отыграл 60 встреч, записав в актив 41 (19+22) балла при показателе полезности «–3» и 18 минутах штрафного времени. Американский форвард стал лучшим бомбардиром нижегородской команды в сезоне. В четырёх матчах Кубка Гагарина американец забил один гол. Для Джордана минувший сезон стал дебютным в Континентальной хоккейной лиге.

Американский нападающий стал вторым новичком «Йокерита» в межсезонье. Вчера, 5 мая, финский клуб сообщил о заключении контракта с ещё одним экс-хоккеистом «Торпедо» — голкипером Андерсом Линдбеком.

Экс-голкипер «Торпедо» Андерс Линдбек стал игроком «Йокерита»
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