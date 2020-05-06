«Сочи» обменял Лещенко в «Трактор» на денежную компенсацию

Нападающий Вячеслав Лещенко продолжит карьеру в «Тракторе», сообщается на официальном сайте ХК «Сочи». Южане взамен получили денежную компенсацию.
Лещенко стал игроком «Сочи» 23 декабря 2019 года в результате обмена с «Ак Барсом». Лещенко перебрался в казанский клуб 7 ноября 2019 года в результате обмена из «Спартака». За команду Дмитрия Квартальнова Вячеслав сыграл в шести матчах, в которых забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу при показателе полезности "+2". За 15 матчей в составе «леопардов» нападающий отметился двумя голами.
В общей сложности в минувшем сезоне на счету 25-летнего Лещенко четыре заброшенные шайбы и пять результативных передач в 30 матчах при показателе полезности «-2». В 292 матчах Континентальной хоккейной лиги набрал 98 (44+54) очков.
- 6 мая 2020
-
12:15
-
11:47
-
11:29
-
11:10
-
10:45
-
10:38
-
10:30
-
10:05
-
09:50
-
09:35
-
09:11
-
09:04
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
05:05
-
04:42
-
04:28
-
02:45
-
00:49
-
00:40
- 5 мая 2020
-
23:58
-
23:22
-
22:55
-
22:05
-
21:54
-
21:35
-
21:16
-
20:46
-
20:04
-
19:53
-
19:18
-
18:38
-
18:22
-
18:00