«Сочи» обменял Лещенко в «Трактор» на денежную компенсацию

Нападающий Вячеслав Лещенко продолжит карьеру в «Тракторе», сообщается на официальном сайте ХК «Сочи». Южане взамен получили денежную компенсацию.

Лещенко стал игроком «Сочи» 23 декабря 2019 года в результате обмена с «Ак Барсом». Лещенко перебрался в казанский клуб 7 ноября 2019 года в результате обмена из «Спартака». За команду Дмитрия Квартальнова Вячеслав сыграл в шести матчах, в которых забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу при показателе полезности "+2". За 15 матчей в составе «леопардов» нападающий отметился двумя голами.

В общей сложности в минувшем сезоне на счету 25-летнего Лещенко четыре заброшенные шайбы и пять результативных передач в 30 матчах при показателе полезности «-2». В 292 матчах Континентальной хоккейной лиги набрал 98 (44+54) очков.