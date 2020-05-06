ХК «Сочи» расторг контракт с защитником Артёмом Мальцевым, сообщается на официальном сайте южного клуба. Соглашение расторгнуто по обоюдной договорённости.

Защитник присоединился к «леопардам» в сезоне-2017/2018, однако за это время сыграл в КХЛ всего пять матчей и не отметился результативными действиями. В основном Артём играл в ВХЛ, где защищал цвета «Дизеля», «Рязани» и «Тамбова». Кроме того на его счету 31 матч и 20 (1+19) очков за «Капитан» из Ступино в МХЛ в сезоне-2018/2019.

Ранее стало известно, что «Сочи» провёл два обмена с клубами Континентальной хоккейной лиги. Нападающий Вячеслав Лещенко был обменян в «Трактор» на денежную компенсацию, а защитник Роман Абросимов вернулся в «Ак Барс».