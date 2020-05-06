Хохлачёв — о работе с Хартли: мне поможет то, что я играл в Северной Америке

Нападающий «Авангарда» Александр Хохлачёв прокомментировал переход в омский клуб.
«Для меня это новая страница в карьере. «Авангард» — это топовый клуб, который борется за Кубок каждый год, так что для меня это новый шанс проявить себя с ещё лучшей стороны. Перспективы — естественно, выиграть Кубок Гагарина: у нас подбирается сильная команда, и мы будем биться за него. Также хочу стать лидером команды.
«Авангард» всегда был хорошей командой, но в прошлом сезоне было очень много травм и раскрыться в полную силу не получилось. Мой прошлый сезон? Оценю его средне. Неплохой сезон, но мог сыграть и лучше.
Работа с Хартли? У каждого тренера своя система, но то, что я играл в Северной Америке, думаю, мне поможет. Я знаю язык, будет легко с ним общаться. Достаточно долго общались на разные темы. Поговорили, познакомились, он поприветствовал меня в новой команде, теперь ждём личной встречи, не по телефону», — цитирует Хохлачёва пресс-служба клуба.
- 6 мая 2020
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