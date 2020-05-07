Четыре самых ярких матча сборной России в истории чемпионатов мира 7 мая

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 7 мая.

2007 год. Россия — Швеция — 4:2 (3-й тур второго группового турнира)

Шайбы Евгения Малкина и Алексея Морозова, заброшенные в третьем периоде матча, принесли команде Вячеслава Быкова шестую победу подряд на домашнем чемпионате мира.

2013 год. Россия — США — 5:3 (3-й тур группового турнира)

Команда Зинэтулы Билялетдинова одержала победу в результативном матче, дважды уступая в счёте в ходе встречи. Автором победной шайбы стал Евгений Медведев.

2017 год. Россия — Италия — 10:1 (2-й тур группового турнира)

Россияне великолепно проявили себя в атаке, поразив ворота соперника 10 раз. По две шайбы забросили Артемий Панарин, Владислав Наместников и Сергей Андронов, по одному голу в активе Евгения Дадонова, Никиты Кучерова, Сергея Мозякина и Сергея Плотникова.

2018 год. Россия — Беларусь — 6:0 (3-й тур группового турнира)

Дубль оформил Павел Дацюк, по шайбе забросили Максим Мамин, Илья Каблуков, Кирилл Капризов и Максим Шалунов. Команда Ильи Воробьёва одержала третью победу подряд, причём разница шайб составила 20:0.