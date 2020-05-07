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Четыре самых ярких матча сборной России в истории чемпионатов мира 7 мая

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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Четыре самых ярких матча сборной России в истории чемпионатов мира 7 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 7 мая.

2007 год. Россия — Швеция — 4:2 (3-й тур второго группового турнира)

ЧМ-2007. Группа E. 3-й тур
07 мая 2007, понедельник. 20:15 МСК
Швеция
Окончен
2 : 4
Россия
1:0 Тёрнберг (Мортенссон, Йёнссон) – 08:43' (5x4)   1:1 Морозов – 17:39'   1:2 Гребешков (Малкин, Харитонов) – 23:27' (5x5)   2:2 Стин (Бекстрём, Мортенссон) – 38:22' (5x5)   2:3 Малкин (Марков, Фролов) – 49:51' (5x5)   2:4 Морозов (Зиновьев) – 56:33' (5x5)

Шайбы Евгения Малкина и Алексея Морозова, заброшенные в третьем периоде матча, принесли команде Вячеслава Быкова шестую победу подряд на домашнем чемпионате мира.

2013 год. Россия — США — 5:3 (3-й тур группового турнира)

ЧМ-2013. Группа B. 3-й тур
07 мая 2013, вторник. 21:15 МСК
Россия
Окончен
5 : 3
США
1:0 Белов (Денисов, Анисимов) – 05:23' (5x5)   1:1 Штястны (Смит) – 10:58' (5x5)   1:2 Штястны (Фолк) – 13:28' (5x4)   2:2 Ковальчук (Никулин, А. Радулов) – 14:04' (5x5)   2:3 Ханвик (Палушай) – 27:09' (5x5)   3:3 Терещенко (Мозякин, Петров) – 31:19' (5x5)   4:3 Медведев (Мозякин, Терещенко) – 53:35' (5x5)   5:3 А. Радулов (Ковальчук) – 55:27' (5x4)

Команда Зинэтулы Билялетдинова одержала победу в результативном матче, дважды уступая в счёте в ходе встречи. Автором победной шайбы стал Евгений Медведев.

2017 год. Россия — Италия — 10:1 (2-й тур группового турнира)

ЧМ-2017. Группа A
07 мая 2017, воскресенье. 13:15 МСК
Италия
Окончен
1 : 10
Россия
0:1 Андронов (Барабанов, Гавриков) – 09:35' (5x5)   0:2 Дадонов (Панарин, Шипачёв) – 18:59' (5x4)   1:2 Траверса (Бернард, Хельфер) – 23:40' (4x4)   1:3 Кучеров (Наместников, Гусев) – 24:51' (5x4)   1:4 Наместников (Кучеров) – 35:04' (5x5)   1:5 Панарин (Мозякин, Шипачёв) – 36:21' (5x4)   1:6 Плотников (Кучеров, Наместников) – 43:39' (5x4)   1:7 Мозякин (Шипачёв, Панарин) – 45:29' (5x4)   1:8 Наместников (Кучеров, Гусев) – 45:48' (5x5)   1:9 Панарин (Мозякин, Шипачёв) – 50:21' (5x4)   1:10 Андронов (Барабанов, Проворов) – 58:54' (5x5)

Россияне великолепно проявили себя в атаке, поразив ворота соперника 10 раз. По две шайбы забросили Артемий Панарин, Владислав Наместников и Сергей Андронов, по одному голу в активе Евгения Дадонова, Никиты Кучерова, Сергея Мозякина и Сергея Плотникова.

2018 год. Россия — Беларусь — 6:0 (3-й тур группового турнира)

ЧМ-2018. Группа A
07 мая 2018, понедельник. 17:15 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 6
Россия
0:1 Дацюк (Дадонов) – 05:27' (5x5)   0:2 Шалунов (Барабанов, Каблуков) – 25:55' (5x5)   0:3 Каблуков (Барабанов, Трямкин) – 29:25' (5x5)   0:4 Дацюк (Хафизуллин, Шалунов) – 39:26' (5x4)   0:5 Мамин (Зайцев) – 45:16' (5x5)   0:6 Капризов (Дацюк, Дадонов) – 47:37' (5x5)

Дубль оформил Павел Дацюк, по шайбе забросили Максим Мамин, Илья Каблуков, Кирилл Капризов и Максим Шалунов. Команда Ильи Воробьёва одержала третью победу подряд, причём разница шайб составила 20:0.

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