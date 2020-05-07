Фисенко: с «Ак Барсом» больше шансов выиграть Кубок Гагарина, чем с «Авангардом»
Нападающий казанского «Ак Барса» Михаил Фисенко рассказал, почему отказался от идеи подписать контракт с «Авангардом».
«Те варианты, которые были и оставались до конца — Казань и Омск, — до последнего момента сохраняли шансы 50 на 50. Я не знал, где окажусь. И там и там мы разговаривали с руководителями, обсуждали контракт. И вот решилось, что я остаюсь в Казани. Чему очень рад.
Конечно, финансовый вопрос тоже играл роль. Пришлось думать, выбирать. Даже не выбирать, а принять решение. Деньги тоже влияли, но я в конечном итоге решил, что для меня на первом месте сейчас стоит задача выиграть Кубок Гагарина. На мой взгляд, с «Ак Барсом» больше шансов на это, чем с «Авангардом», — цитируют игрока „Известия“.
Фисенко: если бы я был условным Фисенко, то был бы рад 45 млн, но мне такого не предлагали
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