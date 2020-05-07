«Вашингтон» — о Лайпсике: его комментарии неприемлемы, вопрос будет решён внутри клуба

Представитель «Вашингтон Кэпиталз» сделал заявление относительно ситуации, в которую угодил форвард «столичной» команды Брендан Лайпсик.

«Мы знаем о неприемлемых и оскорбительных комментариях, сделанных Бренданом Лайпсиком в частной беседе в социальных сетях. Этот вопрос будет решён внутри клуба», — приводит слова представителя «Вашингтона» клубный обозреватель Саманта Пелл.

Ранее в интернет попали скриншоты, на которых запечатлены высказывания форварда «столичной» команды в частном чате. В переписке Лайпсик позволил себе критически отозваться о внешности различных женщин. Помимо этого, Брендан пренебрежительно охарактеризовал одноклубников Гарнета Хэтэуэя и Ника Дауда, назвав их «неудачниками». Он также высказался и о Джейке Виртанене и его партнёрах по «Ванкувер Кэнакс»: «Без сомнения, это худшая команда в мире». В групповом чате также принял участие и игрок «Флориды Пантерз» Джек Родевальд.