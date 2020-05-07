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Кошелев — о следующем сезоне КХЛ: больше ровных команд, от этого будет гораздо интереснее

Кошелев — о следующем сезоне КХЛ: больше ровных команд, от этого будет гораздо интереснее
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Семён Кошелев прокомментировал заключение нового контракта с омским клубом и поделился мнением о следующем сезоне.

«Мне сделали предложение, и я очень рад, что всё так получилось, рад играть в таком клубе, как «Авангард». Буду делать всё для того, чтобы приносить команде ещё больше пользы и оправдать доверие тренерского штаба и руководства, а также доставлять положительные эмоции болельщикам.

У нас дружная команда и всех новых ребят мы принимаем и будем принимать дружно. Сработаемся, а конкуренция никогда никому не мешала, главное — чтобы она была здоровая. Конечно, следующий сезон будет непростым, с учётом всех изменений в регламенте, думаю, будет непросто: ещё больше конкуренции, больше ровных команд, от этого будет гораздо интереснее.

По крайней мере я, да и не только я, но и все ребята с нетерпением ждём начала нового сезона. Болельщики тоже уже соскучились по хоккею, поэтому все ждём. Надеюсь, в скором времени это всё закончится, мы выйдем на улицы, придём на стадионы и будем жить той жизнью, которой жили до этого. Будем радоваться победам все вместе!» — цитирует Кошелева пресс-служба омского клуба.

«Авангард» продлил контракт с Семёном Кошелевым
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