Бывший защитник «Лева» и «Медвешчака» Якуб Крейчик стал игроком «Йокерита»

«Йокерит» в официальном «твиттере» объявил о заключении контракта с защитником Якубом Крейчиком. Соглашение рассчитано на два сезона.
В минувшем сезоне 28-летний защитник играл за «Кярпят» в чемпионате Финляндии. В 44 матчах регулярного чемпионата Якуб забросил 8 шайб и сделал 22 результативные передачи при показателе полезности "+29" и 16 минутах штрафного времени.
Чешский защитник имеет опыт выступления в КХЛ. В сезоне-2012/2013 Якуб играл за пражский «Лев», а в сезоне-2016/2017 защищал цвета «Медвешчака». За карьеру в лиге Крейчик провёл 90 матчей, забросив четыре шайбы и сделав 17 голевых передач при полезности "-4" и 46 минутах штрафного времени.
Якуб стал четвёртым новичком «Йокерита» в межсезонье. Ранее состав «шутов» пополнили голкипер Андерс Линдбек и форварды Джордан Шрёдер и Юлиус Юнттила.
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