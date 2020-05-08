«Локомотив» продлил контракт с Красковским, повторив предложение «Магнитки»

Центральный нападающий Павел Красковский останется игроком «Локомотива», сообщается в официальном «твиттере» ярославского клуба.
«Предыдущий контракт хоккеиста с «Локомотивом» истёк 30 апреля, а 1 мая контракт Красковскому предложил магнитогорский «Металлург». Сегодня «железнодорожники» повторили условия магнитогорского соглашения по Красковскому в ЦИБ КХЛ и, таким образом, сохранили собственного воспитанника в составе. Новое соглашение нападающего с «Локомотивом» рассчитано на два сезона», — сказано в официальном заявлении «Локомтива».
В минувшем сезоне 23-летний форвард провёл 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив две шайбы и сделав пять результативных передач при показателе полезности «0» и восьми минутах штрафного времени. В среднем Красковский проводил на льду чуть больше 10 минут игрового времени. В плей-офф нападающий не принял участия.
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